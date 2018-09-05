Появилось видео российского удара по сирийскому Идлибу

Минобороны России опубликовало видео авиаудара ВКС России по объектам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. Об этом в среду, 5 сентября, сообщает телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как снаряды поражают несколько строений. Удар 4 сентября наносили четыре российских самолета, вылетевшие с авиабазы Хмеймим.

Ранее 5 сентября в Минобороны объяснили, что точечными ударами был уничтожен цех, в котором боевики собирали ударные беспилотники, и склад со взрывчатыми веществами.

4 сентября агентство Al Masdar News со ссылкой на военные источники сообщило, что российские ВКС начали крупнейшую за год бомбардировку позиций вооруженных формирований в Идлибе. Отмечалось, что в военных действиях приняли участие самолеты производства «Сухого», которые, предположительно, совершили около 50 авиаударов по южным и западным районам провинции.

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