Взятие последнего оплота ИГ в Сирии сняли на видео

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Сирийская армия продолжает наступление на последние в стране позиции террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Видеозапись боев опубликована на Al-Masdar News.

Правительственные войска продвинулись на два километра вглубь территории, занимаемой ИГ на востоке мухафазы Эс-Сувайда. Здесь, по сообщениям военных источников, базируются остатки группировки.

В результате боев погибли около 30 боевиков. Военным также удалось захватить большое количество вооружения. Сообщается, что двое террористов ИГ сдались сирийским военным.

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