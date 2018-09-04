Турция задумала оградиться от сирийских беженцев танками

Турция направила на границу с Сирией танки, сообщает Hurriyet по ссылкой на источники.

Переброс военной техники начался утром 4 сентября. Всего на границу с сирийской провинцией Идлиб отправлено восемь машин, перевозящих танки М60 и гаубицы. Как пишет газета, Анкара таким образом надеется сдержать поток беженцев из Сирии после того, как Дамаск начнет наступление на вооруженные формирования в Идлибе.

Танки оборудованы системами слежения на близком расстоянии, чтобы военные могли наблюдать за передвижениями сирийцев. Отмечается также, что Турция перед наступлением расширила лагерь для беженцев Атме на сирийской стороне границы и установила 12 наблюдательных постов в Идлибе.

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Как сообщает Hurriyet, ООН уже высказывала обеспокоенность тем, что в случае военных действий из Сирии в Турцию могут бежать около 2,5 миллиона человек.

Ранее 4 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что наступление российских и иранских сил в провинции Идлиб обернется для Сирии серьезной гуманитарной катастрофой.

В настоящее время Идлиб — единственный крупный регион страны, который контролируется незаконными вооруженными формированиями. Восстановление над ним контроля ознаменует конец масштабного противостояния в Сирии, начавшегося в 2011 году.

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