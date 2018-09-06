Франция объявила о готовности ударить по Сирии

Глава Генштаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуантр предупредил, что армия страны готова нанести удар по Сирии, если в провинции Идлиб будут использовать химическое оружие. Об этом сообщает агентство Reuters.

Генерал заявил, что французские войска развернуты и готовы в любой момент атаковать цели в Сирии. Это произойдет в том случае, если армия президента Башара Асада будет использовать химическое оружие при наступлении на Идлиб. Это последний регион Сирии, находящийся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Лекуантр также оценивает, что последние силы террористов «Исламского государства» (запрещено в России) как в Сирии, так и в Ираке будут разгромлены уже к концу ноября.

4 сентября ВКС России провели крупномасштабную бомбардировку Идлиба. В Минобороны объяснили, что точечными ударами был уничтожен цех, где боевики собирали ударные беспилотники, и склад со взрывчатыми веществами.

Наступление проправительственной коалиции на Идлиб должно стать финальным этапом затяжного сирийского конфликта. Президент США Дональд Трамп в свою очередь предупредил, что это может обернуться гуманитарной катастрофой с сотнями тысяч жертв.

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