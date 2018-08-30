В Кремле объяснили военные учения у берегов Сирии

Повышенные меры предосторожности в районе Сирии оправданы и обоснованы, так как ситуация может усугубиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РБК в четверг, 30 августа.

«Обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения. Вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие», — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о связи объявленных учений в Средиземном море с обстановкой в ближневосточном государстве.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 1 по 8 сентября в Средиземном море пройдут учения с участием ​кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолетов дальней, военно-транспортной и морской авиации.

В маневрах примут свыше 25 кораблей во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». Также в учениях будут задействованы 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33.

На сентябрь также запланированы масштабные военные учения «Восток-2018». Маневры пройдут с 11 по 15 сентября и станут крупнейшими со времен генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Ожидается, что в них примут участие около 300 тысяч военнослужащих и порядка 36 тысяч единиц наземной техники.

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