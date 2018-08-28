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Кремль объяснил затраты на оборону в ситуации кризиса

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Дмитрий Песков

Затраты на обороноспособность России, в том числе на военные учения «Восток-2018», в нынешней международной ситуации целесообразны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 27 августа.

«Система социального обеспечения, пенсионная система — это константа государственной политики очень важная, но и обороноспособность страны в нынешней международной ситуации, которая зачастую бывает весьма агрессивной и недружественной к нашей стране, оправдана, необходима и безальтернативна», — заявил Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, оправданы ли затраты на масштабные военные учения в момент, когда люди обеспокоены состоянием экономики.

Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших со времен Леонида Брежнева военных учениях, в них примут участие около 300 тысяч военнослужащих и порядка 36 тысяч единиц наземной техники. Маневры под названием «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты, а также подразделения армий Китая и Монголии.

Учения «Запад-81» прошли с 4 по 12 сентября 1981 года на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря. Помимо Советского Союза учения проводились также на территории нескольких дружественных государств.

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