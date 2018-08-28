В России пройдут крупнейшие со времен Брежнева военные учения

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших со времен Леонида Брежнева военных учениях, в них примут участие около 300 тысяч военнослужащих и порядка 36 тысяч единиц наземной техники. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 28 августа.

«Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее», — сказал Шойгу.

По его словам, маневры под названием «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты, будут полностью задействованы ВДВ.

«Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники — это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым», — отметил глава военного ведомства.

Помимо российских военнослужащих, в одном из этапов учений примут участие подразделения Китая и Монголии.

Учения «Запад-81» прошли с 4 по 12 сентября 1981 года на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря. Помимо Советского Союза, учения проводились также на территории нескольких дружественных государств. В ходе маневров впервые были опробованы автоматизированная система управления и некоторые виды высокоточного оружия.

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