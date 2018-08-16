Российские летчики посадили боевые самолеты на оживленной трассе

Автомобильную трассу Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск перекрыли из-за военных учений: на дорогу садились боевые самолеты, сообщает AmurMedia. Пробка растянулась на несколько километров. Очевидцы сняли видео с приземлением.

«Ради такого зрелища можно и постоять», — признался один из автомобилистов.

В Хабаровском крае начались плановые учения. Летчики истребителей Су-30СМ, Су-35С и МиГ-31 отрабатывали исполнение фигур высшего пилотажа, а также тренировались сажать самолеты на укороченную, условно поврежденную полосу, роль которой исполнил участок трассы.

Планируется, что на участке дороги с 91-го по 93-й километр боевая авиация будет несколько дней имитировать взлет-посадку на проезжей части. Движение будут перекрывать на несколько часов до 23 августа.

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