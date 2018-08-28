В НАТО увидели подготовку России к масштабным военным действиям

В НАТО считают, что учения «Восток-2018» в России показывают сфокусированность на подготовке к масштабному конфликту. Об этом сообщил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт, передает РИА Новости.

«Это вписывается в ту картину, которую мы наблюдали в течение некоторого времени: более напористая Россия, значительно увеличивающая свой оборонный бюджет и свое военное присутствие. Более того, Россия продемонстрировала готовность применить военную силу против своих соседей, например, Украины и Грузии», — отметил он.

По словам Уайта, блок будет следить за маневрами. «Мы регулярно следим за российскими учениями. То же самое мы делаем с "Востоком-2018"», — сказал он.

Представитель НАТО добавил, что «все страны имеют право тренировать свои вооруженные силы, но важно, чтобы это было осуществлено прозрачно и предсказуемо». Он также отметил, что военные атташе стран НАТО были приглашены для наблюдения за учениями, и это предложение рассматривается.

Учения «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября. Они станут крупнейшими со времен генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева: в них примут участие около 300 тысяч военнослужащих и порядка 36 тысяч единиц наземной техники. Помимо российских военнослужащих, в одном из этапов учений примут участие подразделения армий Китая и Монголии.

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