Кремль назвал новую угрозу в Сирии

Засылаемые террористами из Идлиба беспилотники представляют угрозу для российских пунктов временного базирования в Сирии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 4 сентября.

«Это представляет существенную угрозу, и об этом говорил президент России, для наших пунктов временного базирования. Вы знаете, что именно оттуда осуществляются засылки разных беспилотных летательных аппаратов, которые представляют угрозу для наших пунктов временного базирования», — сказал Песков.

Ранее во вторник, 4 сентября, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что наступление российских и иранских войск в провинции Идлиб обернется для Сирии серьезной гуманитарной катастрофой. По его словам, могут быть убиты сотни тысяч людей.

30 августа пресс-секретарь президента заявил, что ситуация вокруг Идлиба оставляет желать лучшего. По его словам, гнездо терроризма в Идлибе дестабилизирует ситуацию в ближневосточном государстве.

Идлиб является последим крупным городом в Сирии, который находится под контролем боевиков. Бои за эту территорию продолжаются с начала военного конфликта, 2011 года.

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