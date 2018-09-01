США выбрали цели новых бомбардировок в Сирии

Американские военные и разведка США подготовили список целей для новых бомбардировок территории Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких чиновников.

В качестве возможных целей рассматриваются объекты, якобы задействованные в производстве химического оружия. Собеседник издания подчеркнул, что военные США «смогут очень быстро ответить» в случае, если Дамаск решится его применить.

Отмечается, что американский лидер Дональд Трамп пока не отдал приказ о новом авиаударе, однако Пентагон очень пристально следит за действиями режима президента Сирии Башара Асада. В частности, опасения вызывает перемещение вертолетов к базам повстанцев в Идлибе, которые могут быть задействованы в очередной химической атаке, считают в военном ведомстве.

Также в США обеспокоены тем, что сирийские проправительственные силы совместно с Россией могут атаковать город с помощью обычного оружия, что приведет к гибели тысяч людей и усугубит гуманитарный кризис на границе с Турцией.

Материалы по теме Газуй, убивай Кто на самом деле виноват в химических атаках в Сирии

Помимо этого, Пентагон следит за маневрами ВМС России в Средиземном море. Как заявил собеседник CNN, Россия в случае авиаудара США может использовать корабельные радары, чтобы засечь американские ракеты и активировать системы противовоздушной обороны С-400. Москва намерена не допустить повторения ситуации с апрельским ракетным ударом, подчеркнул он.

30 августа Россия обвинила британские спецслужбы в подготовке химатаки в Сирии, которая стала бы поводом для новой бомбардировки сирийской территории. 27 августа Минобороны уже заявляло, что США наращивают вооружение и готовят удар по Сирии, однако на следующий день Пентагон опроверг эту информацию.

14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. Это, по их словам, стало ответом на химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Власти Сирии заявляют, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!