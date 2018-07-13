США усомнились в собственном ударе по Сирии

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США возможно нанесла авиаудар по Сирии, передает слова ее представителя Reuters в пятницу, 13 июля.

«Коалиция и союзники могли совершить атаки по двум городам в провинции Дейр-эз-Зор», — заявил спикер операции «Непоколебимая решимость» Шон Райан. Он добавил, что информация о гибели мирных жителей проверяется. «На данный момент другой информацией мы не располагаем», — заключил он.

В ночь на пятницу, 13 июля, самолеты коалиции сбросили снаряды на несколько поселений в районе города Абу-Камаль на восточном берегу реки Ефрат. В результате, по разным данным, погибли от 30 до 54 человек, среди которых как мирные жители, так и боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии с 2014 года.

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