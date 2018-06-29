Террористы похвастались убитыми американцами

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) заявили об атаке на колонну американских военных в провинции Эль-Хасака на границе Сирии и Ирака. Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

По его информации, боевики сообщили, что им удалось подорвать армейский автомобиль Humvee, в котором находились военнослужащие США. Это произошло 21 июня неподалеку от населенного пункта Рабика. В результате якобы погибли три американских солдата.

США о потерях в этом районе не сообщали. Кроме того, авторы канала отмечают, что свою информацию члены ИГ проиллюстрировали фотографиями 2017 года. Тогда в провинции Дейр-эз-Зор был подбит российский бронеавтомобиль.

Фото: Directorate 4

Ранее в июне в сети появилось видео, на котором боец «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США, — безуспешно пытался уничтожить джихад-мобиль «Исламского государства». Для этого использовали советский ручной противотанковый гранатомет РПГ-7.

До этого сообщалось, что ополченцы атаковали позиции боевиков в провинции Эль-Хасака.

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