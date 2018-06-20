Курд с советским гранатометом промахнулся по джихад-мобилю

Боец «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США, — не смог уничтожить джихад-мобиль террористов. Видео опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов на Ближнем Востоке.

Как отмечается, машина была захвачена у членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Автомобиль боевиков пытались подорвать в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Для этого использовали советский ручной противотанковый гранатомет РПГ-7.

Как видно на кадрах, боец целится и стреляет в сторону машины, однако промахивается. С какого раза в итоге удалось подорвать джихад-мобиль, не уточняется.

Ранее в июне в сети появлялись кадры наступления бойцов ДСС на позиции ИГ на севере страны. Тогда ополченцы атаковали позиции боевиков в провинции Эль-Хасака.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!