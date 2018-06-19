Россиянам из ИГ пообещали проблемы

Москва продолжит бороться с боевиками в Сирии, среди которых также есть и выходцы из России. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

По его словам, в данный момент наибольшее беспокойство вызывает ситуация в Идлибе, «потому что там сосредоточение очень большого количества боевиков». Стабилизацией ситуации в городе займется Турция. Москва ожидает, что в итоге будут предотвращены возможные провокационные действия и вылазки террористов, направленные против сирийских правительственных сил.

Материалы по теме Покатились помидоры В Сирии новая война: Турция убивает курдов при молчаливом согласии России Победы нет Ради мира сирийцы уничтожают собственные города

В то же время российская сторона, по словам спецпредставителя, не самоустраняется от решения проблемы. «Война с представителями террористических группировок будет продолжаться. Именно в Идлибе сейчас сосредоточен ряд отрядов, состоящих в том числе из выходцев из (...) России. Конечно, борьба с ними будет продолжена, мы не хотим, чтобы они возвращались», — указал Лаврентьев.

Ранее, 18 июня, сообщалось, что сирийские курды освободили от террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) районы на юге провинции Эль-Хасака на границе Сирии и Ирака.

Также стало известно, что Турция собирается создать новые зоны безопасности на севере Сирии, где находятся курдские формирования из отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз» (PYD). До этого Генштаб ВС Турции заявлял, что турецкие и американские военные на переговорах в Штутгарте 12-13 июня согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований из сирийского города Манбидж.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!