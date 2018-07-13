Авиаудары коалиции США убили десятки мирных сирийцев

Авиаудары коалиции во главе с США по сирийской провинции Дейр-эз-Зор убили несколько десятков мирных жителей и разрушили множество домов, передает SANA со ссылкой на источники в правительстве.

По словам собеседника агентства, самолеты коалиции сбросили снаряды на несколько поселений в районе города Абу-Камаль на восточном берегу реки Ефрат в ночь на пятницу, 13 июля. В результате, по сообщению агентства, погибли 30 человек. В то же время Reuters сообщает о 54 жертвах, в числе которых есть и мирные жители, и боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Среди убитых и раненых есть женщины и дети.

Количество погибших может возрасти, так как большинство пострадавших получили очень тяжелые ранения, пишет SANA. Отмечается также, что города, подвергшиеся обстрелу, сильно разрушены.

Как сообщил источник, удары направлены не против боевиков ИГ, как заявляет Вашингтон, а против мирных жителей района, которые выступают против нахождения там сил коалиции.

В Белом доме данное сообщение пока не прокомментировали.

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В начале июля боевики ИГ заявили о новых жертвах из числа военнослужащих США в Сирии. Сообщалось, что в провинции Дейр-эз-Зор были убиты четыре американских солдата. Они якобы погибли при взрыве фугаса.

В июне джихадисты также сообщали, что им удалось подорвать армейский автомобиль Humvee неподалеку от населенного пункта Рабика. В результате якобы погибли три американских солдата. Тогда США информацию о потерях в этом районе также не подтверждали.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии с 2014 года.

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