Российский флот у берегов Сирии достиг пика своей мощи

Министерство обороны России усилило группировку боевых кораблей у берегов Сирии в Средиземном море. Об этом сообщает газета «Известия» во вторник, 28 августа.

Отмечается, что это самая мощная группировка российского флота с начала операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Сирии.

По информации издания, в состав группировки теперь входят 10 кораблей, в числе которых ракетный крейсер «Маршал Устинов» и противолодочный корабль «Североморск». Большинство из них оснащены крылатыми ракетами «Калибр». Кроме того, к берегам Сирии отправлены две подводные лодки.

Как сообщил изданию источник, в Средиземном море сейчас находятся суда Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. По мнению военных экспертов, корабли были выведены в море для поддержки сирийской армии во время наступления на позиции боевиков в провинции Идлиб — единственном регионе страны, который все еще не контролируется правительством, пишет газета.

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«Известия» приводят слова пресс-секретаря сирийского парламента Наджи Габида о том, что российские военные корабли находятся в Сирии в соответствии с международным правом и с одобрения правительства страны.

Ранее 28 августа Пентагон ответил на обвинения российского Минобороны в подготовке авиаудара по Сирии. По словам его представителя, заявления о том, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара, не соответствуют действительности.

25 августа в российском министерстве обороны заявили о возможной атаке США по Сирии. По данным ведомства, Вашингтон перебросил в Персидский залив эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 ракетами. Отмечалось, что поводом для атаки может стать провокация с химическим оружием.

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