США ответили на обвинения в подготовке удара по Сирии

Заявления о том, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара, не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

«Российские сообщения о наращивании военной мощи США в восточной части Средиземноморья являются не более чем пропагандой. Это неправда. Однако это не означает, что мы не готовы действовать, если президент (США) отдаст такой приказ», — говорится в сообщении.

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Представитель Минобороны США отметил, что американская сторона обеспокоена сообщениями о возможном военном наступлении сирийского режима на гражданское население и гражданские объекты в Идлибе. «Мы также подчеркиваем нашу озабоченность по поводу возможности дальнейшего — и незаконного — применения химического оружия», — отметил он.

Ранее 25 августа в российском министерстве обороны заявили о возможной атаке США по Сирии. По данным ведомства, Вашингтон перебросил в Персидский залив эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 ракетами. Отмечалось, что поводом для атаки может стать провокация с химическим оружием.

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