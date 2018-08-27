США обвинили в усилении для удара по Сирии

США наращивают вооружение и готовят удар по Сирии. Об этом заявил в понедельник, 27 августа, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

«Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы применения химоружия», — сказал он. Конашенков добавил, что 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США USS Ross, оснащенный ракетами «Томагавк», что позволяет нанести удары по всей Сирии.

Днем ранее представитель Минобороны сообщал, что удар планируется нанести в ближайшие двое суток по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в шести километрах южнее Хабита.

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До этого стало известно, что Вашингтон перебросил в Персидский залив эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 ракетами.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»), которые захватили часть территории страны.

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