Минобороны предупредило о провокациях с химоружием в Сирии

На территории Сирии готовятся крупные провокации с использованием химического оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова. По его словам, информация об этом поступила от жителей провинции Итлиб.

«В расположенный на юге Идлибской зоны деэскалации населенный пункт Хабит прибыли иностранные специалисты для инсценировки "химической атаки" с использованием начиненных хлором реактивных снарядов», — сказал он. Конашенков добавил, что провокация готовится с целью дистабилизации обстановки в регионе и «срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса».

В пресс-службе ведомства уточнили, что в Сирию уже прибыли специалисты для инсценировки атаки, передает РБК. «Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в шести километрах южнее Хабита», — уточнили в министерстве.

В субботу, 25 августа, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Алексей Цыганков объявил, что Запад собирается использовать готовящуюся в Идлибе с участием «Белых касок» провокацию. «Провокация, которая планируется при активном участии британских спецслужб , должна послужить поводом для нанесения США, Великобританией и Францией очередного ракетно-авиационного удара по государственным объектам промышленной и экономической инфраструктуры Сирии, чтобы обеспечить готовящееся наступление боевиков на Хаму и Алеппо», — приводит его слова «Интерфакс».

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Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»), члены которых захватили часть территории страны.

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