Мир
 
Последние новости
Познер встал и ушел из прямого эфира «Аль-Джазиры»
Саакашвили нашел повод вернуться на Украину
Россия потребовала от США «прекратить оккупационные замашки»
Умерла Эмма Чамберс
Немецкий вратарь захотел попить и пропустил гол
Норвежский журналист усомнился в чистоте российских медалистов на Олимпиаде
Андрей Малахов помог разглядеть новые укрепления на российской базе в Сирии

Россия потребовала от США «прекратить оккупационные замашки»

Перейти в «Мою Ленту»

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране. Эфир открытого заседания транслируется на сайте Всемирной организации.

Согласно документу, все стороны без промедления должны прекратить столкновения и обеспечить гуманитарную паузу для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых. Данная резолюция не распространяется на силовые операции против «Исламского государства», «Джебхат Ан-Нусры» и Аль-Каиды (все запрещены в России) и связанных с ними лиц и организаций.

После голосования постоянный представитель США в ООН Никки Хейли призвала все страны оказывать «как можно более сильное давление» на официальный Дамаск, чтобы добиться имплементации резолюции. Ее российский коллега Василий Небензя в ответ заявил, что Москва встревожена «публичными заявлениями отдельных официальных лиц США, выступающих с угрозами агрессии против суверенной Сирии. Сразу предупреждаем: мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции. Требуем прекратить раскручивание этой безответственной риторики и вместо этого включиться в общие усилия по урегулированию конфликта», — сказал он.

«Мы настаиваем на скорейшем прекращении оккупационных замашек так называемой коалиции, что имело бы, среди прочего, и отчетливый гуманитарный эффект. Это позволило бы правительству Сирии заняться восстановлением нормальной жизни на всех освобожденных от террористов территориях», — резюмировал Небензя.

23 февраля глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем заявил, что военнослужащие США начали мобилизацию боевиков из различных группировок для отправки в Восточную Гуту под Дамаском, где те должны будут оказать сопротивление сирийским правительственным войскам. Также, по его словам, поддерживающая ряд базирующихся в Восточной Гуте группировок Саудовская Аравия также призвала джихадистов задействовать все силы для противодействия сирийской армии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Сирии обнаружили угрозу возрождения ИГ
Коалиция США подсчитала убитых ею мирных сирийцев
США обвинили в сборе террористов на помощь террористам
Другие материалы рубрики
Мир00:0116 января

Слава богу

Мормоны вербуют мертвецов, обучают детей сексу и веруют в Христа-американца
12:4324 февраля

Трамп назвал позором действия России в Сирии

17:2723 февраля

США обвинили в сборе террористов на помощь террористам

12:3324 февраля

Британский флот раскритиковали за неспособность сопроводить российские корабли

Мир00:0119 февраля
Сергей Лавров

Дивный вялый мир

Пока Украина просит денег, Запад вспоминает пророчество Путина
16:5323 февраля

Европа помешает белорусам устраивать внутренние репрессии

17:3524 февраля

Андрей Малахов помог разглядеть новые укрепления на российской базе в Сирии

11:2624 февраля

Чернокожего грабителя расстреляли сотрудницы алкомаркета

Мир00:0121 февраля

«Головорезы с тесаками наперевес»

Истинное лицо российских наемников и тайны ЧВК: эксклюзивное интервью «Ленты.ру»
16:0624 февраля

В Тунисе задержали судно с оружием из России

10:5624 февраля

Россия даст Сербии 2 миллиона евро в придачу к подаренным истребителям

11:3623 февраля

Коалиция США подсчитала убитых ею мирных сирийцев

Россия
«У нас споры решаются на понтах, авторитете и связях»
Горстка врачей меняет российскую медицину к лучшему
Саратовец попал в ДТП и станцевал лезгинку на капоте
Московский пенсионер попытался убить сына и покончил с собой
Автомобиль въехал в толпу в Новосибирске
Уральские водители выстроились в светящийся танк
В Москве изобрели уникальный двигатель для электрокаров
Солдаты-африканцы из Анголы порадовали зрителей на параде в Омске
Все материалы
Мир
Индейцы не нужны
Их выгнали из дома и бросили умирать. Теперь они хотят смыть позор
Трамп назвал позором действия России в Сирии
Су-57: Россия послала в Сирию новейшие истребители
Какая миссия у самолетов будущего на Ближнем Востоке
Британский флот раскритиковали за неспособность сопроводить российские корабли
Андрей Малахов помог разглядеть новые укрепления на российской базе в Сирии
Чернокожего грабителя расстреляли сотрудницы алкомаркета
В Тунисе задержали судно с оружием из России
Все материалы
Бывший СССР
Свернули: Украина прекращает АТО в Донбассе
Бойцы ДНР и ЛНР останутся сепаратистами, а война продолжится
Украина приготовилась к полномасштабной войне с Россией
Украина отдаст конфискованное за посещение Крыма танзанийское судно военным
Сотни эстонцев поехали за выпивкой в Латвию назло властям
Врач восемь часов сдавливал кровоточащую рану пациента в ожидании хирурга
СБУ обвинила российские спецслужбы в попытке взорвать «Украину»
Кучма назвал Украину неполноценным государством
Все материалы
Экономика
Большая стирка
Новая война начнется из-за стиральных машин и мотоциклов. США уже готовятся
KFC показала британцам FCK
Ко-ко-коллапс
KFC решила сэкономить и оказалась на грани краха
Евросоюз все же устал от Украины и забрал деньги
EASA впервые выдало сертификат качества новым конструкторам вертолета
Антимонопольщики проследят за «монстром» после сделки «Магнита» и ВТБ
Microsoft поможет китайцам захватить американский рынок
Все материалы
Силовые структуры
Звери с Чумного озера
Щелковская ОПГ не знала пощады и отправляла жертв на корм рыбам
Земля и доля
Подмосковные крестьяне бьются с Грудининым за свои гектары
Огонь, вода и бандитские трупы
На работе он стреляет в боевиков, а по выходным людей спасает
Бэтмен с пистолетом ограбил аптеку в Москве
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Суд оставил любовницу Захарченко без миллионов на счетах
Главу курганской налоговой службы арестовали за взяточничество
Все материалы
Наука и техника
«Принимай нас, Су­о­ми-кра­са­ви­ца»
Жизнь красноармейцев, попавших в плен к финнам
Apple облегчила властям доступ к переписке пользователей
Раскрыты цены на новейшие смартфоны Samsung
Резюме Стива Джобса с грамматическими ошибками продадут с молотка
Мощное и надежное
Фруктовый чай признали опасным для здоровья
На Луне нашли достаточные для ее колонизации запасы воды
Все материалы
Спорт
Евгения Медведева«Не могу справиться без родителей»
Евгения Медведева — о рекордах и жизни после Олимпиады
Немецкий вратарь захотел попить и пропустил гол
Ледяное сердце
Что не так с Олимпиадой и почему российские победы настолько драматичны
У МОК попросили прощения за допинг россиян на Олимпиаде
Норвежский журналист усомнился в чистоте российских медалистов на Олимпиаде
CAS признал уличенную в допинге российскую бобслеистку виновной
Российский футболист приглянулся клубу Английской премьер-лиги
Все материалы
Культура
Истории необыкновенного безумия
Содерберг в психушке и румынская секс-драма
На Украине умер советский актер Анатолий Решетников
Секс продает
Женские ноги и губы на снимках самых провокационных фотографов
Ники Минаж«Ты показываешь задницу, потому что это модно»
Голые груди, горящие тачки и феминизм: что такое женский рэп
Фильм про Довлатова получил приз независимого жюри Берлинале
Чеви Чейз устроил автопогоню за 22-летним курьером и был избит
Стивен Фрай рассказал о борьбе с раком простаты
Все материалы
Интернет и СМИ
Знаток «Что? Где? Когда?» Андрей КозловБольно умные
В России делают лучшие интеллектуальные шоу. Даже когда воруют идеи у Запада
Пользователи сети нашли самую «тошнотворную» гифку
Чувство мема
Американцев и европейцев оскорбляет буквально все. Россиян это смешит
Тысячи пользователей решили одновременно спародировать голливудскую звезду
Познер встал и ушел из прямого эфира «Аль-Джазиры»
Круче Tor
Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
Дайвер снял на видео нападение огромной разъяренной мурены
Все материалы
Ценности
Багдадский вор
Женщины, дворцы и тайны Саддама Хусейна
Сверкающие рты
Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
«Девушки предпочитают кокаин, местные все больше по траве»
Секс, наркотики, рулетка: что творится на закрытых вечеринках в Дубае
Питона пустили на эксклюзивные сумки
Фигуристки Медведева и Загитова поборются за золотой смартфон
Принявшая ислам Линдси Лохан надела хиджаб на модный показ
На показе Gucci модели вышли на подиум со своими головами в руках
Все материалы
Путешествия
«Эта чертова обезьяна сожрет нас обоих!»
Как американец помог русской выжить в индийских джунглях
Вам — туда!
Сидите дома
Почему китайский Новый год — это ад для туристов
В европейском отеле вместо воды из кранов потечет пиво
Гостям европейского заведения предложили поужинать голыми
Возобновление полетов из России в столицу Египта отложили на полтора месяца
Коловших верблюдам ботокс владельцев оштрафовали
Все материалы
Из жизни
Хорошо быть кисою
Котов считали пожирателями человечины, а теперь на них тратят миллионы
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Белых мужчин назвали угрозой пиву
Четыре человека погибли при попытке найти спрятанные миллионером сокровища
В Индии удалили самую большую в мире опухоль мозга
Женщина арендовала жилье за секс и извинилась перед владельцем за отказ
Трамп продемонстрировал спрятанную лысину
Все материалы
Восстание зануд
Первый тест самой странной Audi нашего времени – лифтбека A7 нового поколения
Самые выгодные машины для перепродажи
Топ-16 автомобилей, которые теряют в цене меньше других
Самая лучшая Audi наших дней. Или нет?
Видео: первый тест Audi A7
Тест: Made in USSR? Точно?
Угадай машину, придуманную в СССР
Land Rover сделал сверхзащищенный смартфон за 45 тысяч рублей
Появились подробности о пикапе Mercedes-Benz для России
Американцы оснастили пикап Silverado 811-сильным мотором 6.8 V8
Все материалы
Abandoned Howey MansionИ тишина
Прекрасные заброшенные уголки мира
В комнате пыток
Сколько стоит самое дешевое и страшное жилье в Москве
Он же памятник
Угадай полководца: хитрый военный тест «Ленты.ру»
Охоту на серийную разрушительницу квартир объявили на Украине
Московский «Спутник» ликвидируют до конца года
Каждая десятая съемная квартира в Москве оказалась непригодной для проживания
Соседи из ада
Интеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар
Все материалы