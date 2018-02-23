Коалиция США подсчитала убитых ею мирных сирийцев

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США подсчитала убитых мирных жителей Сирии и Ирака за время операции против сил «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Отчет опубликован на сайте штаба операции «Непоколебимая решимость».

Согласно отчету, с августа 2014 года по январь 2018 года коалиция нанесла в общей сложности около 29 тысяч ударов по позициям боевиков. За этот период поступили непроверенные сообщения о гибели примерно двух тысяч мирных жителей. По результатам проверки установлено, что в результате действий коалиции был убит 841 гражданский. В данный момент сообщения о еще 485 жертвах уточняются.

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В то же время, как отмечается в сообщении штаба, в ходе операции «Непоколебимая решимость» освободили 7,7 миллиона иракцев и сирийцев от «жестокого правления» террористов. «Коалиция и наши партнеры освободили более 98 процентов территории, которая когда-то находилась под контролем ИГ», — сообщается в отчете.

В качестве союзников штаб особенно отмечает заслуги службы безопасности Ирака, а также союза курдских и арабских группировок «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF).«Успехи SDF и их дальнейшие усилия по устранению террористов, в том числе отказ им в безопасном убежище, полезны для всего мира, поскольку предотвращают региональное и глобальное распространение ненавистной идеологии», — заявили в штабе операции.

7 февраля американская авиация, в том числе стратегические бомбардировщики B-52, ударила по сирийским правительственным силам, которые в районе населенного пункта Хишам атаковали бойцов SDF. В зоне удара оказались также российские наемники.

В октябре стало известно, что международная антитеррористическая коалиция во главе с США позволила боевикам ИГ эвакуироваться из Ракки. Переговоры велись при содействии SDF.

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