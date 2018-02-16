Россия уличила США в желании навсегда остаться в Сирии

США намерены прочно и надолго обосноваться в Сирии и Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews. Выдержка приводится пресс-службой МИД в письме, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Американский спецназ и другие подразделения находятся "на земле" в Сирии незаконно, без какого-либо приглашения со стороны Дамаска или мандата со стороны Совета Безопасности ООН, — подчеркнул Лавров. — Понятно, что, наверное, у США есть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооруженными силами. То же самое они хотят сделать сейчас в Ираке и Афганистане, вопреки всем дававшимся ранее обещаниям».

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Глава МИД добавил, что в настоящее время США пытаются обособить огромную часть территории Сирии в нарушение суверенитета территориальной целостности страны. «Там они создают квази-местные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов», — пояснил министр.

В январе Лавров заявлял, что Вашингтон не содействует урегулированию ситуации в Сирии, а пытается помочь тем, кто хочет смены режима в Дамаске.

Вооруженный конфликт на территории Сирии продолжается с 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»).

ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го по просьбе Дамаска. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии собственную операцию против ИГ без одобрения местного правительства.

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