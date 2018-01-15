Россия обвинила США в саботаже мирного процесса в Сирии

Соединенные Штаты Америки не содействуют урегулированию ситуации в Сирии, а пытаются помочь тем, кто хочет смены режима в Дамаске. Об этом заявил Министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2017 года. Его слова передает РИА Новости.

«Между администрациями Обамы (бывший президент США — прим. «Ленты.ру») и Трампа (нынешний глава государства — прим. «Ленты.ру»), наверное, радикальных отличий нет. К сожалению, в том и другом случае мы наблюдаем стремление не помочь как можно скорее погасить конфликт, а помочь тем, кто хотел бы запустить практические шаги по смене режима в Сирийской Арабской Республике», — сказал глава МИД РФ.

Вооруженный конфликт на территории Сирии продолжается с 2011 года. Страны запада настаивают на отставке действующего главы республики Башара Асада. Российская сторона неоднократно заявляла о недопустимости вмешательства иностранных государств в дела сирийского народа.

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