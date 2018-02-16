Россия разбомбила базу приезжих террористов

Российские самолеты нанесли удар по крупному лагерю боевиков на юге провинции Идлиб в Сирии, в котором находились иностранные террористы. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По его информации, авиация атаковала базу неподалеку от города Тармала в ночь на пятницу, 16 февраля. Было нанесено не менее шести ударов, разведданные для них предоставила сирийская армия.

Материалы по теме Победы нет Ради мира сирийцы уничтожают собственные города

База террористов была полностью разрушена, уничтожены 12 автомобилей. Убиты или ранены десятки боевиков. Издание уточняет, что многие из нейтрализованных при атаке были иностранцами. Гражданами каких стран они являются, не сообщается.

Ранее сообщалось, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), несмотря на сложившуюся для них тяжелую обстановку, по-прежнему пытаются организовать наступление на востоке Идлиба. Они встречают активное сопротивление со стороны других действующих в районе исламистских группировок. Одновременно позиции ИГ в провинции атакуют и сирийские правительственные войска. Поддержку им оказывают ВКС России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!