Террористы забросали террористов снарядами и устроили стрельбу

almasdarnews.com

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ) атаковали позиции боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) на юго-востоке сирийской провинции Идлиб. Боевые действия попали на видео, которое в понедельник, 12 февраля, публикует Al-Masdar News.

На кадрах видно, как джихадисты загружают снаряды в ПТРК и зенитные установки, а после вступают с противниками в перестрелку. По данным издания, столкновения боевиков ИГ и ХТШ в районе населенного пункта Умм Халахил продолжаются с пятницы, 9 февраля. Обе стороны в ходе боев несут значительные потери.

Как отмечает Al-Masdar News, в настоящее время ИГ контролирует всего около дюжины населенных пунктов в юго-восточной части Идлиба, и Умм-Халахил как транспортный узел необходим группировке, чтобы укрепить свои позиции в регионе и продолжить наступление.

«Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра», на базе которой создана «Хайат Тахрир аш-Шам», запрещены в России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!