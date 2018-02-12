Боевики показали плененных «львят халифата»

Directorate 4 / Telegram

Боевики группировки «Джейш Нухба», входящей в состав так называемой Сирийской свободной армии (ССА), захватили в плен нескольких джихадистов из террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и показали их на видео. Ролик в понедельник, 12 февраля, публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По данным канала, в руки «Джейш Нухба» попали боевики ИГ, сражавшиеся в районе населенного пункта Хувайн Кабир на юго-востоке сирийской провинции Идлиб. Как видно на кадрах, среди пленных есть и воевавшие в рядах группировки подростки — так называемые львята халифата.

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Как отмечает Directorate 4, боевики ИГ, несмотря на сложившуюся для них тяжелую обстановку, по-прежнему пытаются организовать наступление на востоке Идлиба. Они встречают активное сопротивление со стороны других действующих в районе исламистских группировок. Одновременно позиции ИГ в провинции атакуют и сирийские правительственные войска.

Ранее в понедельник в сети появилось видео, на котором запечатлена атака ИГ на боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры». Отмечалось, что столкновения ИГ и ХТШ в районе населенного пункта Умм Халахил на юго-востоке Идлиба продолжаются с 9 февраля.

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