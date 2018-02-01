Боевики ИГ показали превращение детей в террористов

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) показали, как обучают детей на экстремистов, превращая их в религиозных фанатиков — «львят халифата». Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

В ИГ опубликовали снимки из тренировочного лагеря Ярмук на юге сирийской столицы Дамаска. Как отмечает канал, учебный центр для малолетних не сильно отличается от взрослого.

Фото: Telegram-канал Directorate 4 1 /4

Дети проходят военную подготовку, сдают нормативы, их обучают обращению с оружием. Они также занимаются на стрельбище.

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«Подростки проходят религиозные курсы, по окончании которых особо отличившимся вручают грамоты и наградные автоматы Калашникова», — пишет Directorate 4.

Судя по фотографиям, детей-террористов в ИГ снабжают оружием китайского и венгерского производства: последнее выдает дополнительная передняя рукоятка. Подобные автоматы AMD-65 имеются на вооружении у Афганской национальной полиции, хотя в Сирию, вероятнее всего, попали через членов Организации освобождения Палестины, отмечают авторы канала.

Сколько именно «львят халифата» воюют на стороне экстремистов, неизвестно. Некоторые вступают в ряды «Исламского государства» добровольно: их вербуют в мечетях или на улицах. Других боевики забирают силой, иногда детей продают собственные родители. Несовершеннолетние джихадисты сдают кровь для раненых экстремистов, патрулируют улицы, охраняют и казнят пленных, изготавливают бомбы, совершают самоподрывы или вовлекают в экстремистскую деятельность сверстников.

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