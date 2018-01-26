Террористы атаковали сирийских солдат ракетами и подбили «Шилку»

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) атаковали позиции сирийских правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По данным канала, нападению подверглись подразделения сирийской армии на западе и северо-западе от города Абу Камаль в районе населенных пунктов Рамади и ас-Салихия. Отмечается, что, в частности, боевикам удалось подбить выстрелом из ПТРК «Фагот» сирийскую ЗСУ-23-4 «Шилка». Кроме того, террористы уничтожили танк Т-55.

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Между тем на левом берегу Евфрата развернулись ожесточенные бои между ИГ и курдскими формированиями. В результате в населенных пунктах Гаранидж, Бахрат и Хаджин были убиты более 20 курдов, еще пятеро попали в плен. Столкновения продолжаются.

17 января в сети появились снимки, на которых запечатлено, как инструкторы ИГ учат боевиков использовать ПТРК «Корнет». Отмечалось, что обучение было организовано для джихадистов так называемого вилаята Барака в восточной части сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В качестве экзамена боевики атаковали курдов на крыше одного из зданий.

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