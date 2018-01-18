Террористов уличили в беcцельности существования

Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) атаковали позиции сирийской армии возле города Синджара (провинция Идлиб). Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.

В результате были убиты три военнослужащих, остальные в спешке покинули позиции. В качестве трофеев джихадистам достались автомобили и различное оружие.

Кроме того, террористы после ухода сирийских военных нашли рюкзак с надписью Саудовская национальная организация помощи бедствующим в Сирии. «Скорее всего, он был захвачен во время боев за Синджар у Хайат Тахрир аш-Шам ранее. Сам город до прихода ИГ несколько раз переходил из рук в руки», — пишет Directorate 4.

Как отмечают авторы Telegram-канала, боевики ИГ атакуют где придется, не преследуя никаких целей.

Синджар перешел под контроль правительственных войск в воскресенье, 7 января. До этого в населенном пункте располагались позиции группировки Тахрир аш-Шам (создана на основе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

Наиболее ожесточенное бои в Идлибе ведутся за авиабазу Абу Духур.

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