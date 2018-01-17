Террористы захотели стрелять по танкам и потренировались на курдах

Инструкторы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) организовали для своих боевиков краткий курс по использованию противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Об этом в среду, 17 января, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Пройти обучение смогли джихадисты так называемого вилаята Барака в восточной части сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как видно на опубликованных каналом снимках, инструктор схематично изобразил на доске систему наведения ПТРК и показал шестерым ученикам, в какую часть танка нужно целиться.

Как отмечает Directorate 4, танка, на котором боевики могли бы попрактиковаться, в районе не нашлось, поэтому в качестве экзамена было решено атаковать курдов на крыше одного из зданий.

В ноябре в сети появилось видео, на котором запечатлено, как боевики ИГ уничтожают сирийский танк противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) районе Абу-Камаля, который долгое время считался последним оплотом ИГ в Сирии.

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