Русскоязычный боевик рассказал о прорыве ИГ в Сирии

Русскоязычный боевик, воюющий на стороне террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), рассказал о прорыве боевиков из окружения в районе города Акербат в сирийской провинции Хама. Его слова приводит Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По словам собеседника канала, решение о необходимости выйти из окружения правительственных войск было принято боевиками ИГ после того, как террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), созданная на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», арестовала в провинции Идлиб членов их семей и раненых, которым ранее удалось покинуть окруженный Акербат.

Как пояснил джихадист, перед прорывом в октябре прошлого года боевикам пришлось самоорганизоваться, так как незадолго до этого из рядов ИГ дезертировали военный амир Хамы и кадий (шариатский судья) провинции, а также некоторые другие высокие чины, и группировка фактически осталась без командования.

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В ходе боев террористам удалось захватить несколько десятков населенных пунктов. Кроме того, по сообщениям подконтрольного ИГ новостного агентства «Амак», в руки боевиков попал пикап, оружие и боеприпасы. Также был взят в плен солдат сирийской армии. Как рассказал собеседник Directorate 4, столкновения происходили и с рядом группировок из Идлиба, в частности с ХТШ.

В настоящее время джихадисты располагаются в районе населенного пункта Абу Аджва.

Сирийская армия при поддержке ВКС России окружила боевиков ИГ у Акербата в августе прошлого года. В начале сентября город, считавшийся последним крупным очагом сопротивления ИГ в центре Сирии, был освобожден от террористов.

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