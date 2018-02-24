В Сирии обнаружили угрозу возрождения ИГ

Массовые задержания боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) могут привести к возрождению террористической организации. Такие опасения высказывают высокопоставленные американские чиновники, передает CNN со ссылкой на источники.

Чиновник, пожелавший остаться неизвестным, напомнил о том, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади содержался в одном из крупнейших американских лагерей в 2004 году и именно тогда начал создавать террористическую сеть, вербуя других задержанных. США этого не заметили и не успели вовремя отреагировать. «Мы не хотим совершать те же ошибки», — сказал он.

По данным CNN, пленные боевики содержатся в лагерях «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF), их количество исчисляется тысячами, большинство из них — граждане Сирии. В их числе около 500 боевиков из 40 стран. Кроме того, некоторое время назад пятерым бойцам ИГ удалось сбежать, что свидетельствует о проблемах с обеспечением безопасности.

Собеседник телеканала отметил, что Пентагон и Госдеп пытаются наладить схему отправки террористов-иностранцев в их родные страны. Однако некоторые государства сопротивляются этому, используя формальные правовые основания, подчеркнул он.

23 февраля международная антитеррористическая коалиция во главе с США отчиталась о количестве освобожденных и погибших мирных жителей Сирии и Ирака за все время операции «Непоколебимая решимость». Также в заявлении отмечались особые заслуги SDF в задержании террористов.

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