В «Исламском государстве» закончились мужчины

Медиацентр «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) «аль-Хайат» распространил видео, на котором показана текущая ситуация на подконтрольных группировке территориях в долине Евфрата. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

На кадрах впервые появились женщины с оружием в руках, находящиеся на линии фронта. Эксперты поясняют, что это говорит о плачевном положении дел террористов — исходя из законов шариата, действующих на территориях ИГ, женщины могут брать в руки оружие в исключительных ситуациях. В «обычной» жизни женам боевиков предписывалось находиться дома и присматривать за детьми, а вдовы погибших исламистов перебирались в общежития до нового брака.

Directorate 4 отмечает, что, несмотря на достаточное количество оружия и боеприпасов, в ИГ острее всего стоит вопрос о живой силе — подкрепления брать неоткуда.

7 февраля стало известно, что американец из Техаса Уоррен Кларк решил устроиться учителем английского языка в «Исламское государство» и отправил террористам резюме и сопроводительное письмо. Эксперты, к которым попал документ, полагают, что мужчина присоединился к ИГ в Ираке, где в данный момент проживает.

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