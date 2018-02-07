Чернокожий американец отправил в ИГ образцовое резюме и получил работу

Американец из Техаса Уоррен Кларк (Warren Clark) решил устроиться учителем английского языка в «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) и отправил террористам резюме и сопроводительное письмо. Об этом сообщает New York Daily News.

«Я претендую на должность преподавателя английского языка в "Исламском государстве"», — написал он в составленном по всем правилам делового этикета письме, адресованном «Руководителю».

Под именем Абу Муххамед аль-Америки 33-летний Кларк сообщил, что родился в США, всегда любил учить и учиться у других. «До этого я работал преподавателем английского, и я думаю, что работа в университете Мосула будет замечательным продолжением моей карьеры», — добавил он.

Сопроводительное письмо Уррена Кларка ИГ Фото: New York Daily News

Письмо попало к исследователям Университета Джорджа Вашингтона. Им удалось определить личность Кларка по информации об образовании и опыте работы, которую он указал в резюме.

Кларк окончил Хьюстонский университет и преподавал в Техасе до того, как уехать в Саудовскую Аравию в качестве учителя. Ученые, к которым попал документ, полагают, что мужчина присоединился к ИГ в Ираке, где в данный момент проживает.

В феврале университет опубликовал доклад об американских джихадистах в Сирии и Ираке. В нем говорится, что уже 64 гражданина США присоединились к экстремистам в Сирии и Ираке. Из них 12 вернулись на родину, 9 были арестованы.

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