Сирия подготовилась к удару США

Сирийские ВВС были приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает Al-Masdar News в понедельник, 27 августа, со ссылкой на источники.

По словам военного с авиабазы Меззех, высший уровень боеготовности был объявлен из-за сообщений о подготовке авиаудара по Дамаску со стороны США.

Впервые о возможной атаке 25 августа заявили в российском министерстве обороны.

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Тогда стало известно, что Вашингтон перебросил в Персидский залив эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 ракетами. Вооружение может быть использовано США, Великобританией и Францией для удара по Сирии, уточнили в Минобороны России. Отмечалось, что поводом для атаки может стать провокация с химическим оружием.

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