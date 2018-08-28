США провели разведку возле Сирии

Американский самолет радиоэлектронной разведки совершил полет вблизи сирийской границы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, принадлежащий ВМС США Lockheed EP-3E Aries II несколько часов подряд летал к юго-западу от Сирии. Он находился в воздушном пространстве над международными водами Средиземного моря. Отмечается, что самолет вылетел с авиабазы Суда-бей на греческом острове Крит.

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Ранее 28 августа Пентагон ответил на обвинения российского Минобороны в подготовке авиаудара по Сирии. По словам его представителя, заявления о том, что США стягивают силы для нанесения ракетного удара, не соответствуют действительности.

До этого в российском министерстве обороны заявили, что США наращивают вооружение и готовят удар по Сирии. По данным ведомства, Вашингтон перебросил в Персидский залив эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 ракетами. Отмечалось, что поводом для атаки может послужить провокация с химическим оружием.

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