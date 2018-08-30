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Россия обвинила британские спецслужбы в подготовке химатаки в Сирии

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Британские спецслужбы готовят провокацию с возможным применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении посла России в США Анатолия Антонова.

«Провокация, готовящаяся при активном участии британских спецслужб, может стать поводом для нанесения западной "тройкой" (Вашингтон-Лондон-Париж) очередного авиационно-ракетного удара по военной и гражданской инфраструктуре САР», — сказал дипломат.

Антонов добавил, что довел эту информацию до сведения Госдепартамента. «Мы предостерегли США от очередной безосновательной и незаконной агрессии против Сирии», — резюмировал он.

27 августа в российском министерстве обороны заявили, что США наращивают вооружение и готовят удар по Сирии. По данным ведомства, Вашингтон перебросил в Персидский залив эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 ракетами. Отмечалось, что поводом для атаки может послужить провокация с химическим оружием.

28 августа Пентагон ответил на обвинения российского Минобороны в подготовке авиаудара по Сирии. По словам его представителя, заявления о том, что США стягивают силы для нанесения ракетного удара, не соответствуют действительности.

14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. Это, по их словам, стало ответом на химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Власти Сирии заявляют, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов.

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