Госдепартамент перестал платить «Белым каскам»

Госдепартамент США прекратил спонсировать действующую в Сирии неправительственную организацию «Белые каски». Об этом сообщает телеканал CBS News.

Так называемые «Белые каски» — базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом и существующий за счет дотаций со стороны стран Запада. Ранее эта организация именовалась как «Сирийская гражданская оборона».

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По данным телеканала, у «Белых касок» есть «экстренный план», предусматривающий прекращение финансирования на один-два месяца, однако они обеспокоены долгосрочным замораживанием денежных поступлений.

Вашингтон пошел на такой шаг из-за распоряжения президента Дональда Трампа заморозить выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии. Исходя из этого, другие программы в САР также оказались под угрозой закрытия, среди которых восстановление инфраструктуры. Тем не менее, в правительстве США прямо не говорят о сроках фактического сокращения финансирования в этой сфере.

7 апреля «Белые каски» распространили видеоролик, в котором обвинили правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе Дума. В Москве назвали эти кадры постановочными и предъявили доказательства — 11-летний житель Думы Хасан Диаб рассказал, что участвовал в съемках за еду.

США, Франция и Великобритания ночью 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химоружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума силами президента Сирии Башара Асада во время освобождения населенного пункта от боевиков. Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химатаке пока не подтвердила.

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