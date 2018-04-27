Россия обвинила США в бойкоте брифинга ОЗХО по «химатаке» в Сирии

Представители ряда государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не пришли на организованный российской и сирийской делегациями брифинг по ситуации в городе Дума по просьбе США. Об этом заявил российский постред при ОЗХО Александр Шульгин, передает РИА Новости.

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«Откровенно скажу — западных партнеров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан. Кроме того, они сделали все возможное, американский постпред здесь костьми ложился для того, чтобы отговорить других своих союзников от участия в этом брифинге», — сказал он.

По мнению российского дипломата, они «боятся посмотреть правде в глаза, боятся видеть маленького Хасана, который разоблачит их ложь».

26 апреля представитель Сирии Гасан Абейд на брифинге в ОЗХО заявил, что у боевиков в городе Дума были обнаружены химикаты, поставленные из Германии и Великобритании, в частности, из лаборатории Портон-Даун.

6 апреля появилась информация о применении химического оружия в Думе войсками президента Сирии Башара Асада. Дамаск и Москва считают подобные обвинения провокацией. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила. Несмотря на это, США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля обстреляли территорию Сирии.

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