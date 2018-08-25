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США пригрозили «еще более мощным» ударом по Сирии

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Вашингтон готов нанести удар по сирийским правительственным силам мощнее прежнего, если они применят химическое оружие. Об этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил секретарю российского совбеза Николаю Патрушеву, передает Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

По информации агентства, такое заявление Болтон сделал на встрече с российским коллегой в Женеве. Источники рассказали, что у американских властей есть сведения о возможном применении войсками Асада химоружия. На это США готовы ответить мощными военными действиями.

Ранее 23 августа сообщалось, что Джону Болтону и Николаю Патрушеву не удалось подписать совместное заявление по результатам встречи из-за вопроса о возможном вмешательстве Москвы в выборы в США. По словам Болтона, он дал понять, что Вашингтон «не допустит вмешательства в 2018-м и готов предпринять необходимые шаги, чтобы предотвратить это». Патрушев в свою очередь отметил, что заявление не подписали из-за позиции США, и никаких обвинений в отношении России в ходе встречи не прозвучало.

Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. Это, по их словам, стало ответом на химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Власти Сирии заявляют, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов.

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