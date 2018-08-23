Болтон и Патрушев потерпели фиаско с совместным заявлением

Советнику американского президента по национальной безопасности Джону Болтону и секретарю российского Совбеза Николаю Патрушеву не удалось подписать совместное заявление из-за вопроса о возможном вмешательстве Москвы в выборы в США. Об этом соратник президента США Дональда Трампа рассказал по итогам переговоров, передает Reuters.

«Я думаю, что у нас могло бы быть совместное заявление, но я счел необходимым поднять на консультациях тему вмешательства в выборы», — приводит его слова ТАСС. По словам Болтона, он дал понять, что Вашингтон «не допустит вмешательства в 2018-м и готов предпринять необходимые шаги, чтобы предотвратить это».

Патрушев в свою очередь отметил, что заявление не подписали из-за позиции США, и никаких обвинений в отношении России в ходе встречи не прозвучало. По его словам, в итоговом заявлении Вашингтон среди общих интересов стран хотел упомянуть лишь борьбу с терроризмом, в то время как Москва настаивала на расширении списка.

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Секретарь Совбеза добавил, что обсуждалось в том числе ядерное нераспространение, Договор о стратегических наступательных вооружениях, обеспечение кибербезопасности, ситуации в Сирии, на Ближнем Востоке и Украине. Он добавил, что США пригласили на новую встречу в Москве или любом другом российском городе. В то же время сроки следующих переговоров с Болтоном пока не согласованы.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает все обвинения.

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