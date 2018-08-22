Песков прокомментировал слова о «завязшей» в Сирии России

В Кремле не согласны со словами советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Россия завязла в Сирии, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 22 августа.

«Россия, действительно, играет очень активную роль в спасении Сирии от международного терроризма — от ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная на территории РФ экстремистская группировка — прим. «Ленты.ру») и других террористических группировок — и в выводе Сирии в русло политико-дипломатического регулирования. (...) Россия также активно способствует возвращению беженцев в Сирию и началу процесса реконструкции страны. Утверждать о том, что Россия где-то завязла, некорректно», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что особенно странно слышать подобные заявления со стороны США, так как американские военные также находятся на территории Сирии.

Ранее Джон Болтон заявил, что Россия «завязла» в Сирии и ищет, кто еще сможет финансировать ее послевоенное восстановление. По его мнению, это дает Вашингтону определенные преимущества на переговорах с Москвой.

Россия начала военную операцию в Сирии в 2015 году по просьбе президента Башара Асада. К тому моменту боевые столкновения между правительственными войсками и боевиками продолжались в САР четыре года. В 2016 году российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и Сирией о бессрочном размещении войск в районе Хмеймим.

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