США пригрозили России беспрецедентной военной силой

Американское правительство собирается последовательно ужесточать режим односторонних санкций в отношении Москвы, если она не изменит свой внешнеполитический курс. Об этом заявил помощник госсекретаря страны по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, сообщается на сайте Госдепа.

«Наша политика в отношении России основывается на понимании того, что дипломатия США должна для эффективности быть подкреплена беспрецедентной военной силой, полностью скоординирована с нашими союзниками и нашими инструментами воздействия», — отметил дипломат.

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Он добавил, что несмотря на применение беспрецедентных карательных мер, Вашингтон ясно дает понять Москве, что дверь для диалога остается открытой.

21 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия застряла в Сирии, а это в свою очередь дает возможность на нее надавить. По его словам, Вашингтон использует различные рычаги давления, потому что русским явно не нравится, что они «там сейчас застряли». «Думаю, их неистовая дипломатическая деятельность в Европе указывает, что они хотели бы найти кого-нибудь еще, к примеру, для покрытия расходов на восстановление Сирии», — сказал Болтон.

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