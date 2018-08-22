В США нашли способ надавить на Москву

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Россия застряла в Сирии, что дает возможность на нее надавить. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

По его словам, Вашингтон использует различные рычаги давления, потому что русским явно не нравится, что они «там сейчас застряли». «Думаю, их неистовая дипломатическая деятельность в Европе указывает, что они хотели бы найти кого-нибудь еще, к примеру, для покрытия расходов на восстановление Сирии», — сказал Болтон.

Он добавил, что интересы США в Сирии — это разгром террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и также вывод с территории страны иранских сил.

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20 августа сообщалось, что в Германии раскритиковали президента России Владимира Путина за то, что он призвал Европу оказать помощь в восстановлении инфраструктуры Сирии для возвращения в страну беженцев. Немецкие политики сочли, что глава государства хочет не только «формулировать условия на правах победителя», но и чтобы страны Европы «оплатили восстановление городов, которые он разбомбил».

О помощи в восстановлении инфраструктуры Путин заявил на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они прошли 18 августа и продолжались три часа.

Российские ВКС начали кампанию в Сирии 30 сентября 2015 года. С просьбой об оказании военной помощи к Москве обратился сирийский лидер Башар Асад.

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