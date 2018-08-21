МИД Британии поагитирует за усиление антироссийских санкций

Глава МИД Великобритании Джереми Хант во вторник, 21 августа, призовет страны Евросоюза к усилению антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выдержки из текста речи министра.

«Мы должны вести диалог с Москвой, но также должны предельно ясно дать понять: внешняя политика России при президенте Путине сделала наш мир более опасным», — заявит Хант.

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По его мнению, санкции против России позволят Евросоюзу «по-настоящему стоять плечом к плечу с Соединенными Штатами».

Ранее 21 августа президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность снятия санкций с России. По его утверждению, для этого Москве надо начать сотрудничать с Вашингтоном по таким вопросам, как Украина и Сирия.

В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за якобы использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России. Первая часть рестриктивных мер, вступающая в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца.

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