Кремль отреагировал на условие Трампа по снятию санкций

Москва считает, что ситуация с украинским кризисом заморозилась, так как Киев не желает урегулировать ситуацию в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 21 августа.

«Ситуация с украинским кризисом изрядно заморозилась. Мы видим абсолютное нежелание киевских властей делать хоть что-то в русле урегулирования. Поэтому здесь тоже нужно как-то конкретизировать, что имеется в виду, что ожидается от России в плане украинских дел и почему ничего не ожидается от киевских властей», — сказал Песков.

Материалы по теме США введут новые санкции против России Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить

Так представитель Кремля прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о готовности снять санкции против Москвы, если Россия предпримет шаги для совместной работы с США по Сирии и Украине.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки не обсуждали возможность снятия или облегчения антироссийских санкций.

В начале августа Вашингтон анонсировал расширение антироссийских санкций из-за якобы использования российскими силовиками запрещенных видов вооружения на территории Великобритании. Речь шла об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок»; Москва неоднократно отвергала свою причастность к этому инциденту.

Первая часть ограничительных мер вступит в силу 22 августа и предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится осенью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!