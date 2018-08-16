Россия отказалась злиться на Трампа

Российские власти не держат зла на президента США Дональда Трампа из-за новых санкций в отношении Москвы. В Кремле продолжают надеяться, что американский лидер сможет выполнить свои обещания и улучшить отношения стран, пишет Bloomberg.

Как заявил в беседе с агентством генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, «Кремль понимает логику Трампа и то, что реакция рынков и общественности чрезмерна, потому что ничего ужасного не произошло». «Все понимают, что Трамп должен был отреагировать на действия Конгресса и что для него важно притормозить», — добавил он.

Bloomberg отмечает, что пока Москва не принимает ответных мер и лишь ограничивается злобной риторикой. В то же время российская сторона уверена, что президент США намерен восстанавливать отношения и примет меры, как только ему для этого предоставится возможность.

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Ранее в 16 августа замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва прорабатывает ответные меры на расширение санкционного списка США, куда попала российская компания «Профинет». Он указал, что Вашингтон продолжает закручивать санкционную спираль «под нажимом со стороны политического бомонда, настроенного крайне негативно к России».

8 августа в Госдепартаменте анонсировали ввод новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан».

Первый блок (с 22 августа) предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Вторая часть санкций вводится с отсрочкой на три месяца, и в ней речь идет о понижении уровня дипломатических отношений, отзыве разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полном прекращении товарооборота между странами.

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