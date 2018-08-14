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Раскрыты подробности новых антироссийских санкций

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Вашингтон может ввести санкции против любого финансового инструмента России со сроком погашения более 14 дней, который президент США посчитает российским госдолгом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В распоряжение издания попала отсутствующая страница из законопроекта «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию», который 14 августа был размещен на сайте Конгресса США.

Также запрет на оборот новых эмиссий может быть применен к аналогичным финансовым инструментам крупнейших российских банков: Сбербанка, Внешэкономбанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Банка Москвы и Промсвязьбанка. Однако, отмечает газета, блокирование их операций в США также делает практически невозможным и оборот таких бумаг на американском рынке, лишь увеличивая риски покупателей-резидентов США таких бумаг.

Ранее сообщалось, что подготовленный сенаторами законопроект предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, ее олигархов и предприятий. Помимо этого, речь идет о «запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в России».

8 августа в Госдепартаменте анонсировали ввод новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан».

Первый блок (с 22 августа) предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Вторая часть санкций вводится с отсрочкой на три месяца, и в ней речь идет о понижении уровня дипломатических отношений, отзыве разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полном прекращении товарооборота между странами.

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