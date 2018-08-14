Раскрыты подробности новых антироссийских санкций

Вашингтон может ввести санкции против любого финансового инструмента России со сроком погашения более 14 дней, который президент США посчитает российским госдолгом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В распоряжение издания попала отсутствующая страница из законопроекта «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию», который 14 августа был размещен на сайте Конгресса США.

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Также запрет на оборот новых эмиссий может быть применен к аналогичным финансовым инструментам крупнейших российских банков: Сбербанка, Внешэкономбанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Банка Москвы и Промсвязьбанка. Однако, отмечает газета, блокирование их операций в США также делает практически невозможным и оборот таких бумаг на американском рынке, лишь увеличивая риски покупателей-резидентов США таких бумаг.

Ранее сообщалось, что подготовленный сенаторами законопроект предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, ее олигархов и предприятий. Помимо этого, речь идет о «запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в России».

8 августа в Госдепартаменте анонсировали ввод новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан».

Первый блок (с 22 августа) предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Вторая часть санкций вводится с отсрочкой на три месяца, и в ней речь идет о понижении уровня дипломатических отношений, отзыве разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полном прекращении товарооборота между странами.

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