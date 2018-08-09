США понадеялись улучшить отношения с Россией с помощью санкций

США надеются на улучшение российско-американских отношений и хотят повлиять на поведение Москвы с помощью санкций. Об этом на брифинге для журналистов заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

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«Мы бы хотели иметь более хорошие отношения с российским правительством. И санкции — это один инструмент из целого набора, при помощи которого мы можем попытаться настроить какое-либо правительство на улучшение поведения, я говорю в широком смысле слова», — заявила она.

Вашингтон пообещал ввести новые санкции против России 22 августа из-за приписываемой Москве причастности к отравлению в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, новые антироссийские санкции затронут экспорт электроники, в частности в области коммуникаций, лазеров, сенсоров, а также ряда компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. В Москве ответили, что Россия займется проработкой ответных мер. «Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор [с Россией] с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен», — пояснила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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